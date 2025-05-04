На территории районов Курской области, находившихся под оккупацией ВСУ, на данный момент нашли 350 тел убитых жителей. Об этом aif.ru сообщил финский военкор Кости Хейсканен со ссылкой на следователей.
«Всего на данный момент было найдено 350 тел убитых, замученных, умерших от голода и холода», — рассказал Хейсканену руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления СК России Сергей Сухоставец.
ВСУ вторглись в курское приграничье 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года президенту РФ Владимиру Путину доложили, что оставшиеся группы противника под Курском скоро уничтожат.
Ранее боец Добрый заявил, что украинские военные изнасиловали жительницу курского приграничья и закололи ее ножом.