В Румынии начались судьбоносные выборы

В выборах участвуют 11 кандидатов, включая лидеров партий и независимых кандидатов, среди которых есть мэр Бухареста Никушор Дан и бывший премьер Виктор Понта. При отсутствии победителя с более чем 50% голосов через две недели состоится второй тур. Граждане, проживающие за рубежом, начали голосовать с 2 мая.