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Правоохранители провели рейд на рейв-вечеринке в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга провели рейд на рейв-вечеринке в клубе Kontrkul.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 мая силовики провели рейд на вечеринке в петербургском клубе. По информации РЕН ТВ, мероприятие проходило без официального согласования, что и стало причиной проверки.

Источник телеканала сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли документы посетителей, а также наличие запрещенных веществ. По его словам, нескольких участников вечеринки увезли на автозаке, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее KP.RU рассказывал, с чем был связан рейд силовиков в московской бане «Бодрость». По данным МИД РФ, проверка носила плановый характер и не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны.

Также в ночь с 30 апреля на 1 мая, силовики провели рейд в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий в московском клубе.