Правоохранители провели рейд на рейв-вечеринке в Петербурге

В ночь на 4 мая силовики провели рейд на вечеринке в петербургском клубе. По информации РЕН ТВ, мероприятие проходило без официального согласования, что и стало причиной проверки.
Источник телеканала сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли документы посетителей, а также наличие запрещенных веществ. По его словам, нескольких участников вечеринки увезли на автозаке, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее KP.RU рассказывал, с чем был связан рейд силовиков в московской бане «Бодрость». По данным МИД РФ, проверка носила плановый характер и не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны.
Также в ночь с 30 апреля на 1 мая, силовики провели рейд в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий в московском клубе.