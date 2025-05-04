В Уфе произошел перелив дороги в СНТ

В Госкомитете по ЧС РБ поделились актуальной информацией об оперативной обстановке. За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
- на реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района, динамика уровня воды за сутки +21 см, текущий уровень 195 см, выход реки на пойму 340 см;
- на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +22 см, текущий уровень 222 см, выход реки на пойму 330 см;
- на реке Лемезы в селе Нижние Лемезы Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +27 см, текущий уровень 157 см, выход реки на пойму 260 см.
Наблюдается также снижение уровня воды за сутки:
- на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, за сутки −15 см, текущий уровень 492 см, выход реки на пойму 739 см.
Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.
За прошедшие сутки лесных и ландшафтных пожаров не произошло, отметили в ведомстве.