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В Уфе произошел перелив дороги в СНТ

В Уфе произошел перелив дороги в СНТ. Ситуация продолжает оставаться на контроле.

Источник: Пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ

В Госкомитете по ЧС РБ поделились актуальной информацией об оперативной обстановке. За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

  • на реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района, динамика уровня воды за сутки +21 см, текущий уровень 195 см, выход реки на пойму 340 см;
  • на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +22 см, текущий уровень 222 см, выход реки на пойму 330 см;
  • на реке Лемезы в селе Нижние Лемезы Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +27 см, текущий уровень 157 см, выход реки на пойму 260 см.

Наблюдается также снижение уровня воды за сутки:

  • на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, за сутки −15 см, текущий уровень 492 см, выход реки на пойму 739 см.

Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.

За прошедшие сутки лесных и ландшафтных пожаров не произошло, отметили в ведомстве.