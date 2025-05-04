Зеленский решил напугать союзников РФ санкциями

Зеленский выразил желание о скором прекращении огня.
Украина введет новые санкции против стран, помогающих России обходить уже существующие ограничения. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что Киев готов укреплять оборону и ожидает значительные пакеты помощи от союзников.
В то же время он выразил желание о скорейшем прекращении огня. Зеленский также анонсировал подготовку к встрече советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, желая провести переговоры на украинской земле. Ожидается, что на встрече будет представлен госсекретарь США Марко Рубио, хотя дата еще не определена.
Президент России Владимир Путин уже выражал готовность рассмотреть предложение Украины и США о временном 30-дневном прекращении огня. Он отмечал, что обсуждение перемирия возможно только при условии установления долговременного мира и устранения коренных причин конфликта.