Зеленский решил напугать союзников РФ санкциями

В то же время он выразил желание о скорейшем прекращении огня. Зеленский также анонсировал подготовку к встрече советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, желая провести переговоры на украинской земле. Ожидается, что на встрече будет представлен госсекретарь США Марко Рубио, хотя дата еще не определена.