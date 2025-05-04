В Прикамье при опрокидывании туристического автобуса пострадали три человека

«В 05:45 (03:45 мск) на 140-м км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в районе населенного пункта Шахарово водитель автобуса Yutong, 1981 года рождения, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Количество пострадавших в ДТП уточняется. Предварительно, пострадали три человека», — сказано в сообщении.