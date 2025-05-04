В Прикамье при опрокидывании туристического автобуса пострадали три человека

ПЕРМЬ, 4 мая. /ТАСС/. Туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся в Пермском крае. Предварительно, пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В 05:45 (03:45 мск) на 140-м км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в районе населенного пункта Шахарово водитель автобуса Yutong, 1981 года рождения, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Количество пострадавших в ДТП уточняется. Предварительно, пострадали три человека», — сказано в сообщении.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщается в Telegram-канале СК РФ.