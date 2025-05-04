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Стихия унесла жизнь жительницы Приморья на реке Постышевка

Сильный циклон осложнил ситуацию с переправами и дорогами в регионе.

Источник: Аргументы и факты

В Партизанском округе Приморского края произошёл несчастный случай: местная жительница погибла при попытке перейти реку Постышевка вброд после сильных дождей.

Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошёл в районе сопки Верблюд, где женщину унесло течением. Вечером 3 мая её тело обнаружили в районе моста. Событие произошло на фоне неблагоприятных погодных условий: на пятницу и субботу было объявлено штормовое предупреждение, прогнозировались сильные осадки до месячной нормы, подъём уровня воды в реках до 2,5 метров, выход рек из берегов и возможное подтопление низменных участков.

По данным пресс-секретаря Примгидромета Варвары Коридзе, во Владивостоке за сутки выпало 45,1 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

Река Постышевка, ранее называвшаяся Малая Сица, протекает в городе Партизанске и его окрестностях, являясь правым притоком реки Партизанской. В советское время на реке была построена дамба длиной 965 метров для защиты микрорайона шахты «Нагорная» от паводков.