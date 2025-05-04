Стихия унесла жизнь жительницы Приморья на реке Постышевка

Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошёл в районе сопки Верблюд, где женщину унесло течением. Вечером 3 мая её тело обнаружили в районе моста. Событие произошло на фоне неблагоприятных погодных условий: на пятницу и субботу было объявлено штормовое предупреждение, прогнозировались сильные осадки до месячной нормы, подъём уровня воды в реках до 2,5 метров, выход рек из берегов и возможное подтопление низменных участков.