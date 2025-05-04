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Аферисты рассылают поддельные квитанции на оплату штрафов Госавтоинспекции

Аферисты начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, якобы зафиксированные по камерам фотовидеофиксации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В МВД России рассказали, что владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД и назначением административного наказания в виде штрафа.

«Оплачивая такой “штраф”, автовладелец на самом деле переводит деньги мошенникам», — подчеркнули в министерстве.

Там уточнили, что на оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, имеется бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа.

«У подделки в графе “Получатель штрафа” вместо Управления Федерального казначейства указан счет платежной электронной системы», — говорится в комментарии.