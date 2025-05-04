Аферисты рассылают поддельные квитанции на оплату штрафов Госавтоинспекции

В МВД России рассказали, что владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД и назначением административного наказания в виде штрафа.
«Оплачивая такой “штраф”, автовладелец на самом деле переводит деньги мошенникам», — подчеркнули в министерстве.
Там уточнили, что на оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, имеется бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа.
«У подделки в графе “Получатель штрафа” вместо Управления Федерального казначейства указан счет платежной электронной системы», — говорится в комментарии.