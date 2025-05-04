На границе РФ и Эстонии образовалась большая очередь после военных учений

Время ожидания на границе — от 3,5 до восьми часов.
На границе России и Эстонии возникла большая очередь после военных учений, когда Эстония открыла пограничный пункт в Нарве после трехдневного перерыва. Об этом пишет Err.
«Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в два часа ночи, официально погранпереход работает с 7:00», — говорится в материале. Там добавили, что это произошло после того, как Эстония вновь открыла пограничный пункт в Нарве, который был закрыт на три дня в связи с проведением военных учений.
Время ожидания на границе составляет от 3,5 до восьми часов. Ранее Федеральная таможенная служба России сообщала о приостановке работы погранпункта «Нарва-1» для пешеходов с 30 апреля по 2 мая. Очереди на этом пограничном пункте — явление регулярное: 18 апреля время ожидания также достигало пяти и более часов.