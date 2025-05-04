На границе РФ и Эстонии образовалась большая очередь после военных учений

«Первые желающие пересечь границу начали занимать очередь еще в два часа ночи, официально погранпереход работает с 7:00», — говорится в материале. Там добавили, что это произошло после того, как Эстония вновь открыла пограничный пункт в Нарве, который был закрыт на три дня в связи с проведением военных учений.