В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ разрушены 20 храмов

В результате атак украинских войск в Белгородской области пострадали 20 храмов. Некоторые из них были полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Фёдор Клюйко.
«В Белгородской области в результате атак украинских войск пострадали 20 храмов. Некоторые из них были полностью разрушены, другие получили повреждения. В частности, в селе Сухарево был повреждён комплекс Нового Иерусалима. В Прохоровке в храм святых апостолов Петра и Павла попал беспилотник, но его удалось восстановить за месяц. В храм в Малом городище в Новооскольском районе также попал беспилотник, но кровлю удалось восстановить. В Журавлевке в храм попал снаряд, а в селе Муром храм Святой Троицы получил серьёзные повреждения, но не был разрушен», — рассказал Клюйко.
В селе Сухарево Валуйского района 24 апреля произошло возгорание деревянного храмового комплекса «Новый Иерусалим». Причиной пожара стал сброс боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооружённым силам Украины.
Как сообщили представители Белгородской и Старооскольской епархии, атака была целенаправленной. В результате пожара храмовый комплекс был практически полностью уничтожен. Строительство комплекса продолжалось 25 лет и велось на пожертвования. В состав комплекса входили храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовня Божией Матери, часовня святой Марии Магдалины, кувуклия Гроба Господня, Камень помазания и часовня святого страстотерпца царя Николая II.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородской области, после чего вспыхнул пожар.