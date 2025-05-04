В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ разрушены 20 храмов

«В Белгородской области в результате атак украинских войск пострадали 20 храмов. Некоторые из них были полностью разрушены, другие получили повреждения. В частности, в селе Сухарево был повреждён комплекс Нового Иерусалима. В Прохоровке в храм святых апостолов Петра и Павла попал беспилотник, но его удалось восстановить за месяц. В храм в Малом городище в Новооскольском районе также попал беспилотник, но кровлю удалось восстановить. В Журавлевке в храм попал снаряд, а в селе Муром храм Святой Троицы получил серьёзные повреждения, но не был разрушен», — рассказал Клюйко.