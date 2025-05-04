В зоне СВО нашли украинские газеты, в которых высмеивались бандеровцы

В зоне СВО нашли оригинальные газетные карикатуры 1945 года, высмеивающие бандеровцев и фашистскую идеологию. На одной из работ изображен украинский националист с флагом из подштанников, подглядывающий за Нюрнбергским процессом, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.