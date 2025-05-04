Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО нашли украинские газеты, в которых высмеивались бандеровцы

В зоне СВО нашли оригинальные газетные карикатуры 1945 года, высмеивающие бандеровцев и фашистскую идеологию. На одной из работ изображен украинский националист с флагом из подштанников, подглядывающий за Нюрнбергским процессом, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Карикатуры были найдены в зоне СВО.

В зоне СВО нашли оригинальные газетные карикатуры 1945 года, высмеивающие бандеровцев и фашистскую идеологию. На одной из работ изображен украинский националист с флагом из подштанников, подглядывающий за Нюрнбергским процессом, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — указано на одной из карикатур. Они также затрагивают ключевые события войны, включая бегство генерала Гудериана и судьбу пособников Гитлера.

Подборка под названием «Нова Европа» содержит 27 сатирических рисунков. Она была опубликована в советских газетах после освобождения Украины от нацистов 80 лет назад.