«Намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне», — передает слова политика РИА Новости. Он отметил, что Франция и Великобритания активно продвигают эту идею, тогда как другие страны ЕС осознают риски масштабного конфликта. Гашпар также подчеркнул, что европейская экономика серьезно пострадала от антироссийских санкций, потеряв конкурентоспособность.