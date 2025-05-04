Англия и Франция больше всего заинтересована во введении войск на Украину.
Отправка войск НАТО на Украину приведет к ошибке, которая способна спровоцировать мировую войну. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
«Намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне», — передает слова политика РИА Новости. Он отметил, что Франция и Великобритания активно продвигают эту идею, тогда как другие страны ЕС осознают риски масштабного конфликта. Гашпар также подчеркнул, что европейская экономика серьезно пострадала от антироссийских санкций, потеряв конкурентоспособность.
Ранее президент Франции Макрон анонсировал планы по размещению «сил сдерживания» на Украине. В России расценивают такие планы как фактическую оккупацию. МИД РФ исключает компромиссы по этому вопросу, называя подобные инициативы провокацией.