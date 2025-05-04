Куандыка Бишимбаева ждет еще один суд

«Это соглашение было составлено еще тогда, когда Куандык был на свободе, занимался бизнесом и имел источник дохода. Естественно, тогда прописали завышенные размеры алиментов на детей. Сейчас ситуация изменилась — он не работает, и эти алименты пришлось выплачивать его родителям. Также были какие-то накопления у Куандыка, оттуда тоже брались средства», — сообщил он.