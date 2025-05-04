Куандыка Бишимбаева ждет еще один суд

По словам Газымжанова, предстоящее судебное разбирательство связано с изменением алиментного соглашения.
«Это соглашение было составлено еще тогда, когда Куандык был на свободе, занимался бизнесом и имел источник дохода. Естественно, тогда прописали завышенные размеры алиментов на детей. Сейчас ситуация изменилась — он не работает, и эти алименты пришлось выплачивать его родителям. Также были какие-то накопления у Куандыка, оттуда тоже брались средства», — сообщил он.
По словам адвоката, в колонии Бишимбаев не трудоустроен, поскольку «там мало вакантных мест». Условия алиментного соглашения Газымжанов назвал конфиденциальными.
Также, по словам адвоката, возможно будет еще одно судебное разбирательство с братом погибшей Салтанат Нукеновой — Айтбеком Амангельды.
«И еще будет одно судебное разбирательство. Брат Салтанат Нукеновой подал конституционную жалобу в Верховный суд на решение с требованием увеличить размер морального ущерба. Жалоба в Верховном суде, дело зарегистрировано, но пока не ясно, будет ли оно передано в Конституционный суд. Вообще, он просил 1,5 миллиарда тенге. Суд первой инстанции взыскал 10 миллионов. Эти деньги выплачены. Но он продолжает настаивать на 1,5 миллиардах. Апелляция оставила решение без изменений», — добавил Ерлан Газымжанов.
Ранее мы писали о том, что суд взыскал с Куандыка Бишимбаева материальный ущерб и моральный вред. Осужденный к 24 годам лишения свободы экс-министр национальной экономики выплатил понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсацию морального вреда в сумме 10 миллионов тенге.
Однако позже стало известно, что брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды просил суд взыскать с Куандыка Бишимбаева 1,5 миллиарда тенге за моральный вред и 8,8 миллиона тенге — за имущественный.
Сейчас родители экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева подали в суд на своих родственников — Кайрата и Бекзат Кемеловых. Мать экс-чиновника обвиняет Бекзат в мошенничестве на сумму около миллиона долларов, а ее супруга — в распространении клеветы.
Напомним: 13 мая прошлого года в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Позже стало известно, что осужденный отбывает наказание в учреждении № 5 департамента уголовно-исполнительной системы в Степногорске.