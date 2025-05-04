В Следкоме проводят проверку после конфликта женщины с подростками в Чапаевске

Следователи проводят проверку после конфликта, который произошел между взрослой женщиной и подростками на детской площадке в Чапаевске. Инцидент попал на видео, на котором местная жительница материла детей (18+).
Кадры с конфликтом, который ориентировочно произошел 3 мая, появились в телеграм-канале «ЧП Самара». Там сообщили, что инцидент случился на детской площадке возле дома № 83 по ул. Расковой. Местная жительница пришла туда со своим ребенком, но у нее произошла ссора с подростками, которые там гуляли.
«Женщина прогоняла детей с детской площадки. Дети отстаивали свою позицию, говорили, что никуда не пойдут, гуляют, где хотят. Когда подошли покататься на качелях, женщина, стоя рядом со своим ребенком, начала матом обзывать, посылать. Грозилась прийти в школу к директору», — сообщили подписчики тг-канала.
Также сообщается, что женщина якобы ударила одного из подростков. В Следственном комитете по Самарской области заинтересовались случившимся. Изучив видео инцидента, следователи начали доследственную проверку.
«В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Чапаевске произошел конфликт между женщиной и подростками. Сообщается, что женщина нанесла удар по лицу несовершеннолетней», — сообщили в СУ СК по Самарской области.
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