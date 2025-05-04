В Следкоме проводят проверку после конфликта женщины с подростками в Чапаевске

Кадры с конфликтом, который ориентировочно произошел 3 мая, появились в телеграм-канале «ЧП Самара». Там сообщили, что инцидент случился на детской площадке возле дома № 83 по ул. Расковой. Местная жительница пришла туда со своим ребенком, но у нее произошла ссора с подростками, которые там гуляли.