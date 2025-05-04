В Челябинске из-за аварии 40 частных домов остаются без воды с 1 мая

Напомним, 29 апреля глава Челябинска Алексей Лошкин поручил до 12 мая отменить все плановые ремонты на водоводах, максимально оперативно ликвидировать аварийные ситуации. «Работа коммунальных служб и дорожных подрядчиков: здесь никаких выходных и праздников. Все должны работать в обычном режиме, максимально быстро отзываться на обращения жителей. На праздниках люди не должны остаться без воды. Исключение — аварийные ситуации. Но и тут нужно действовать максимально оперативно, для минимизации неудобств», — сказал чиновник.