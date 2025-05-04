В Челябинске из-за аварии 40 частных домов остаются без воды с 1 мая

Об этом в соцсетях сообщают горожане. Информацию подтвердили в МУП «ПОВВ».
«Ведутся аварийные работы на водоводе диаметром 100 миллиметров в районе дома 79-А по улице Орловская в Металлургическом районе. Отключение произведено в 15:15 1 мая. Время устранения аварии пока не определено», — говорится в комментарии.
Без воды 40 частных домов по улице Агаповская, Орловская, Долматовская, в Белгородском переулке. Для жителей организован подвоз воды.
Напомним, 29 апреля глава Челябинска Алексей Лошкин поручил до 12 мая отменить все плановые ремонты на водоводах, максимально оперативно ликвидировать аварийные ситуации. «Работа коммунальных служб и дорожных подрядчиков: здесь никаких выходных и праздников. Все должны работать в обычном режиме, максимально быстро отзываться на обращения жителей. На праздниках люди не должны остаться без воды. Исключение — аварийные ситуации. Но и тут нужно действовать максимально оперативно, для минимизации неудобств», — сказал чиновник.