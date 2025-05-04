«Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — передает его слова РИА Новости. Шеремет также обвинил Зеленского в организации геноцида славянского народа и угрозах в адрес других государств.