Перемирие должно было быть приурочено ко Дню Победы.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления главы Украины Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.
«Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — передает его слова РИА Новости. Шеремет также обвинил Зеленского в организации геноцида славянского народа и угрозах в адрес других государств.
Владимир Зеленский отверг инициативу президента России Владимира Путина о перемирии на 9 Мая. Западные издания считают, что это могло бы ослабить его позиции.