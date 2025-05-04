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Силы ПВО сбили 13 БПЛА над Ростовской, Белгородской и Брянской областями

11 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, по 1 в Белгородской и Брянской областях.
Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что силы ПВО успешно ликвидировали 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями трёх регионов.

Согласно официальному заявлению, в период с 21:15 3 мая до 05:15 4 мая дежурные средства ПВО успешно уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 11 были сбиты в Ростовской области. Ещё по одному беспилотнику было уничтожено в Белгородской и Брянской областях.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Погощь Брянской области пострадали четыре человека из-за удара дрона ВСУ.