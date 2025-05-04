Силы ПВО сбили 13 БПЛА над Ростовской, Белгородской и Брянской областями

Согласно официальному заявлению, в период с 21:15 3 мая до 05:15 4 мая дежурные средства ПВО успешно уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 11 были сбиты в Ростовской области. Ещё по одному беспилотнику было уничтожено в Белгородской и Брянской областях.