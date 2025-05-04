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Три человека пострадали при опрокидывании автобуса с туристами в Прикамье

Дорожное происшествие случилось на 140-м км автодороги Кострома Шарья Киров Пермь.
Источник: Аргументы и факты

Три человека пострадали при опрокидывании туристического автобуса в Пермском крае, передает Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, дорожное происшествие случилось в 05:45 по местному времени (03:45 мск) на 140-м км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

«Водитель автобуса Yutong, 1981 года рождения, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Количество пострадавших в ДТП уточняется. Предварительно, пострадали три человека», — следует из публикации.

По факту ДТП, как сообщает пресс-служба СУ СКР Прикамья, возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, в момент происшествия в салоне автобуса находились порядка 30 пассажиров.

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусами в Петербурге.