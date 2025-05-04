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В Башкирии медведь напал на человека

Пострадавший доставлен в больницу.

Источник: Национальный парк "Башкирия"

Минэкологии Башкирии сообщает о нападении медведя на человека в районе деревни Шарипово Абзелиловского района. Инцидент произошёл на территории охотничьих угодий, закреплённых за Ассоциацией охотников и рыболовов республики.

Деревня Шарипово расположена в труднодоступной горно-лесной местности рядом с границей Белорецкого района. На место происшествия для выяснения обстоятельств оперативно выехал государственный инспектор Минэкологии РБ Ильнур Султанов. Пострадавший доставлен в больницу.

Министерство природопользования и экологии напоминает: встреча с дикими животными, в том числе с медведями, может быть опасна, особенно при нарушении правил поведения. Большинство нападений случаются по вине человека.

Гражданам рекомендуется избегать густых зарослей и валежника, не приближаться к диким животным и не провоцировать их. В случае встречи с медведем нельзя убегать — лучше медленно отступить, не поворачиваясь к зверю спиной.