В Башкирии медведь напал на человека

Минэкологии Башкирии сообщает о нападении медведя на человека в районе деревни Шарипово Абзелиловского района. Инцидент произошёл на территории охотничьих угодий, закреплённых за Ассоциацией охотников и рыболовов республики.
Деревня Шарипово расположена в труднодоступной горно-лесной местности рядом с границей Белорецкого района. На место происшествия для выяснения обстоятельств оперативно выехал государственный инспектор Минэкологии РБ Ильнур Султанов. Пострадавший доставлен в больницу.
Министерство природопользования и экологии напоминает: встреча с дикими животными, в том числе с медведями, может быть опасна, особенно при нарушении правил поведения. Большинство нападений случаются по вине человека.
Гражданам рекомендуется избегать густых зарослей и валежника, не приближаться к диким животным и не провоцировать их. В случае встречи с медведем нельзя убегать — лучше медленно отступить, не поворачиваясь к зверю спиной.