При обвале грунта в Геленджике пострадали граждане Киргизии

Обвал произошел утром 3 мая на улице Портовой во время проведения строительных работ. Всего травмы получили 4 человека. Одного увезли в больницу с переломами и ушибами. Угрозы для его жизни нет. Трое других остаются под завалом. На месте работают спасатели, сотрудники полиции, медики и представители администрации города.