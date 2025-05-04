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При обвале грунта в Геленджике пострадали граждане Киргизии

При обвале грунта в Геленджике пострадали граждане Киргизии, сообщает МИД республики.

Обвал произошел утром 3 мая на улице Портовой во время проведения строительных работ. Всего травмы получили 4 человека. Одного увезли в больницу с переломами и ушибами. Угрозы для его жизни нет. Трое других остаются под завалом. На месте работают спасатели, сотрудники полиции, медики и представители администрации города.

Напомним, по факту произошедшего сотрудники прокуратуры организовали проверку. Предварительно установлено, что во время строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта.

Ранее мы сообщали, в феврале в Краснодаре образовался четырехметровый провал грунта на улице Московской. Об этом в своем telegram-канале рассказал замглавы Краснодара Максим Онищенко.