Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За избиение током пассажира самолета перед судом ответят хабаровские полицейские

В Хабаровске осудят двух полицейских, превысивших полномочия и избивших мужчину, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: Freepik

В феврале этого года подозреваемые задержали пассажира самолета, нарушавшего общественный порядок, и доставили его в отдел. Пострадавший не оказывал никакого сопротивления, однако правоохранители на это не обратили внимания: они начали бить его руками по голове и телу и шесть раз ударили электрошокером. При этом у фигуранта намечался вылет рейсом «Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург». Узнав о случившемся, прокуратура возбудила уголовное дело и направила его в суд.