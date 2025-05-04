За избиение током пассажира самолета перед судом ответят хабаровские полицейские

В феврале этого года подозреваемые задержали пассажира самолета, нарушавшего общественный порядок, и доставили его в отдел. Пострадавший не оказывал никакого сопротивления, однако правоохранители на это не обратили внимания: они начали бить его руками по голове и телу и шесть раз ударили электрошокером. При этом у фигуранта намечался вылет рейсом «Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург». Узнав о случившемся, прокуратура возбудила уголовное дело и направила его в суд.