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В Сызрани суд приговорил 24-летнюю закладчицу к 5 годам тюрьмы за сбыт героина

Полицейские, отрабатывая оперативную информацию, задержали на улице Акифьева 24-летнюю жительницу Сызрани.

Полицейские, отрабатывая оперативную информацию, задержали на улице Акифьева 24-летнюю жительницу Сызрани. В кармане брюк девушки были обнаружены три свертка. Как оказалось, в них был героин.

Еще один сверток в виде закладки задержанная к тому моменту уже успела положить под клумбу, выполненную из автомобильного колеса. В общей сложности при ранее судимой за кражи и воровство было более 1 грамма героина.

Девушка рассказала полицейским, что купила наркотики в интернете, чтобы в дальнейшем перепродать их. Для этого задержанная планировала делать закладки-тайники.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Суд в Сызрани приговорил злоумышленницу к 5 годам лишения свободы.

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