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Из Беларуси в Шри-Ланку депортировали преступника из международного розыска

В ходе международного сотрудничества сотрудники правоохранительных органов Беларуси успешно провели операцию по задержанию иностранного гражданина, который, по информации Интерпола, находился на территории нашей страны. Этот человек разыскивался за совершение серьезных преступлений. Об этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

Источник: МВД Беларуси

В столице Республики Беларусь сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Шри-Ланки 36 лет. Задержанный разыскивался в международном масштабе по подозрению в причастности к убийству двух человек на территории Шри-Ланки. Также ему инкриминируется нанесение тяжких телесных повреждений четырем лицам с применением огнестрельного оружия. Кроме того, он подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По итогам проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь, было принято решение о высылке разыскиваемого лица в Шри-Ланку.

Передача была осуществлена в Национальном аэропорту Минск.