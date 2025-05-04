Из Беларуси в Шри-Ланку депортировали преступника из международного розыска

В столице Республики Беларусь сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Шри-Ланки 36 лет. Задержанный разыскивался в международном масштабе по подозрению в причастности к убийству двух человек на территории Шри-Ланки. Также ему инкриминируется нанесение тяжких телесных повреждений четырем лицам с применением огнестрельного оружия. Кроме того, он подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.