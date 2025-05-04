Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ехавший из Краснодара «Камаз» насмерть сбил на Дону трех дорожных рабочих

Виновник аварии госпитализирован с травмами.

Источник: ГАИ по Ростовской области

Смертельное ДТП произошло днем 3 мая в Каменском районе Ростовской области. Ехавший из Краснодарского края водитель грузовика на 918-м километре трассы М-4 «Дон» не справился с управлением. «Камаз» вынесло на обочину, где он сначала снес легковой прицеп, затем врезался в «Газель» и трех дорожников, красивших конструкции на трассе.

Погибли три человека: женщины 48 и 33 лет и 47-летний мужчина. Водитель грузовика был травмирован, его отвезли в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Ростовской области.