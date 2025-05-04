Ехавший из Краснодара «Камаз» насмерть сбил на Дону трех дорожных рабочих

Смертельное ДТП произошло днем 3 мая в Каменском районе Ростовской области. Ехавший из Краснодарского края водитель грузовика на 918-м километре трассы М-4 «Дон» не справился с управлением. «Камаз» вынесло на обочину, где он сначала снес легковой прицеп, затем врезался в «Газель» и трех дорожников, красивших конструкции на трассе.