СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Прикамье

Напомним, ДТП на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло утром 4 мая. Водитель туристического автобуса допустил съезд в кювет, в результате которого транспорт перевернулся. В автобусе находились около 30 человек, в том числе дети. Точное количество пострадавших уточняется.