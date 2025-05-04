СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Прикамье

Следователи возбудили дело после ДТП с туристическим автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, СК увидели признаки оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Следователями проводится осмотр места происшествия и назначаются необходимые судебные экспертизы, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, ДТП на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло утром 4 мая. Водитель туристического автобуса допустил съезд в кювет, в результате которого транспорт перевернулся. В автобусе находились около 30 человек, в том числе дети. Точное количество пострадавших уточняется.