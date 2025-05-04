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Два жителя Башкирии отдали мошенникам более 4 млн рублей

За прошедшие сутки мошенники под предлогом инвестиций обманули двоих жителей Башкирии более чем на 4 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД республики.

Источник: Utsman Media/CC0

65-летнему жителю Учалинского района позвонили псевдоадвокаты, предложившие ему вернуть 590 тысяч рублей, вложенные в инвестирование. Пенсионер, следуя инструкциям мошенников, перевел им большие суммы под предлогом оплаты налогов, работы юристов и других расходов. Лжеадвокаты создали правдоподобную картину возврата вложений. Однако получить ранее вложенные средства он не смог. Потерпевший отдал аферистам в общей сложности около 2 млн рублей, большая часть из которых была взята в кредит.

47-летнему жителю Уфимского района позвонил в одном из популярных мессенджеров якобы сотрудник инвестиционной компании. Доверившись собеседнику, мужчина стал переводить по его указаниям деньги на различные счета под предлогом получения прибыли от инвестиций. В итоге вместо дохода от инвестиций он отправил аферистам более 2,5 миллионов рублей своих накоплений.