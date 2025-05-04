Два жителя Башкирии отдали мошенникам более 4 млн рублей

65-летнему жителю Учалинского района позвонили псевдоадвокаты, предложившие ему вернуть 590 тысяч рублей, вложенные в инвестирование. Пенсионер, следуя инструкциям мошенников, перевел им большие суммы под предлогом оплаты налогов, работы юристов и других расходов. Лжеадвокаты создали правдоподобную картину возврата вложений. Однако получить ранее вложенные средства он не смог. Потерпевший отдал аферистам в общей сложности около 2 млн рублей, большая часть из которых была взята в кредит.