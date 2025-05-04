Житель деревни в Башкирии попал в больницу после нападения медведя

В деревне Шарипово Абзелиловского района Башкирии произошло нападение медведя на человека. Об этом сообщили в минэкологии региона.
По предоставленным данным, деревня находится на границе с Белорецким районом в горно-лесной местности, на территории охотоугодий.
Пострадавшего госпитализировали. Для выяснения обстоятельств на место выехал государственный инспектор минэкологии республики Ильнур Султанов.
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