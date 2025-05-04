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Житель деревни в Башкирии попал в больницу после нападения медведя

ЧП произошло в Абзелиловском районе.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Шарипово Абзелиловского района Башкирии произошло нападение медведя на человека. Об этом сообщили в минэкологии региона.

По предоставленным данным, деревня находится на границе с Белорецким районом в горно-лесной местности, на территории охотоугодий.

Пострадавшего госпитализировали. Для выяснения обстоятельств на место выехал государственный инспектор минэкологии республики Ильнур Султанов.

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