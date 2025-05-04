Минфин сказал, когда можно не вызывать ГАИ при ДТП в Беларуси по европротоколу

Стало известно, в каких случаях водители в Беларуси могут не вызывать ГАИ при ДТП после увеличения лимита европротокола, пишет БелТА.
По словам начальника главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергея Осенко, вступивший в силу указ о страховании (№ 108) предусмотрел ряд нововведений. Так, увеличен размер ущерба по каждому транспортному средству после ДТП с 800 евро (примерно 2700 белорусских рублей в эквиваленте) до максимум 150 базовых величин (6300 белорусских рублей в мае 2025-го).
Осенко заметил, что в Минфине считают, что оформлений ДТП без вызова ГАИ по упрощенной схеме станет около 90% благодаря нововведению. Сейчас примерно 47 — 49% ДТП оформляются по упрощенной схеме. Проконсультироваться о таком ДТП можно круглосуточно по единому справочному номеру 140.
Еще представитель ведомства пояснил, что лимиты увеличили, чтобы водители увереннее себя чувствовали, принимая решение не вызывать ГАИ на место аварии и оформить европротокол.
— Сумма в 800 евро в эквиваленте многих сдерживала, — добавил он.
Еще специалист напомнил, что ДТП, оформленные по европротоколу, фиксируются в базе данных. Информацию учитывают при заключении договора обязательного страхования в страховом тарифе.
— Не выносится штраф, но отменить факт ДТП нельзя. Просто упрощается процедура, — констатировал чиновник.