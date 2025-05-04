Минфин сказал, когда можно не вызывать ГАИ при ДТП в Беларуси по европротоколу

Осенко заметил, что в Минфине считают, что оформлений ДТП без вызова ГАИ по упрощенной схеме станет около 90% благодаря нововведению. Сейчас примерно 47 — 49% ДТП оформляются по упрощенной схеме. Проконсультироваться о таком ДТП можно круглосуточно по единому справочному номеру 140.