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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Прикамье, где пострадали люди

В автобусе находились около 30 пассажиров.

Источник: Соцсети

Видео с места ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, опубликовала Госавтоинспекиция Прикамья в своём телеграмм-канале.

На кадрах видно, что автобус лежит на боку, от удара разбилось лобовое стекло. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что водитель допустил съезд в кювет, из-за чего экскурсионный автобус перевернулся. Пассажирам была оказана медицинская помощь, количество пострадавших уточняется.

Из-за следственных мероприятий в районе деревни Шахарово движение осуществляется по одной полосе. На месте образовался затор из большегрузов.

Напомним, СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.