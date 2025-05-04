Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Прикамье, где пострадали люди

На кадрах видно, что автобус лежит на боку, от удара разбилось лобовое стекло. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что водитель допустил съезд в кювет, из-за чего экскурсионный автобус перевернулся. Пассажирам была оказана медицинская помощь, количество пострадавших уточняется.