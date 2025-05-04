Двое несовершеннолетних разбились на мотоцикле

МИНСК, 4 мая — Sputnik. ДТП с участием мотоциклиста произошло в воскресенье утром в Минской области, сообщили в МВД Беларуси.
По данным МВД, авария случилась около семи утра 4 мая в Смолевичском районе на автодороге «Жодино — Зеленый Бор — Кленик». По предварительной информации, 17-летний молодой человек, ехавший на мотоцикле «Минск», не справился с управлением, в результате съехал в кювет и врезался в дерево. Прав у него не было.
«Мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли. Оба находились без мотошлемов», — говорится в сообщении ведомства.
На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
В МВД Беларуси призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать погодные условия, скоростные ограничения, строго выполнять требования сигналов светофоров и дорожных знаков.