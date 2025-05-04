Двое несовершеннолетних разбились на мотоцикле

По данным МВД, авария случилась около семи утра 4 мая в Смолевичском районе на автодороге «Жодино — Зеленый Бор — Кленик». По предварительной информации, 17-летний молодой человек, ехавший на мотоцикле «Минск», не справился с управлением, в результате съехал в кювет и врезался в дерево. Прав у него не было.