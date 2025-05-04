Мальчик был травмирован на школьном стадионе во Владивостоке

В результате падения ворот у ребёнка была травмирована ступня. Присутствовавшие на месте происшествия отмечали, что мальчик испытывал сильную боль и громко кричал. Ситуация была охарактеризована как «кошмарная». На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.