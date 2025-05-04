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Мальчик был травмирован на школьном стадионе во Владивостоке

На спортивной площадке школы № 78 в воскресенье произошёл несчастный случай.

Источник: Соцсети

В воскресенье, 4 мая, во Владивостоке на территории стадиона школы № 78, расположенного на улице Нейбута, произошёл инцидент с участием несовершеннолетнего. На десятилетнего ученика обрушились металлические футбольные ворота. По свидетельствам очевидцев, конструкция находилась в неисправном состоянии и не была закреплена.

В результате падения ворот у ребёнка была травмирована ступня. Присутствовавшие на месте происшествия отмечали, что мальчик испытывал сильную боль и громко кричал. Ситуация была охарактеризована как «кошмарная». На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.

По данным Telegram-канала NEWS.VL, ворота, ставшие причиной травмы, были сломаны и не имели должного крепления, что создало угрозу для находившихся на стадионе детей. На данный момент официальные комментарии от администрации школы и правоохранительных органов отсутствуют, информация о состоянии ребёнка уточняется.