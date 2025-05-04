В Самаре 3 мая на 3 часа задержали авиарейс в Турцию из-за технических неполадок

3 мая самолет, который должен был направиться из Курумоча в Турцию, не мог взлететь на протяжении 3 часов. Задержка была связана с неисправностью воздушного судна.
Рано утром в субботу, 3 мая, самолет турецкой авиакомпании «TURISTIK HAVA TASIMACILIK A.S.» должен был лететь из Самары в Анталью.
Взлет был запланирован на 4:25 по московскому времени, но в 4:10 воздушное судно покинуло взлетно-посадочную полосу: экипаж обнаружил техническую неисправность на борту и принял решение не взлетать. Самолет направился на стоянку, сообщает ГТРК «Самара».
О характере технической неисправности не сообщается, но самолет в итоге вылетел. Это произошло спустя три с лишним часа — в 7:36. Лайнер должен был изначально приземлиться в Турции в 7:25, но по факту воздушное судно село в аэропорту Антальи в 11:10.
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