В Самаре 3 мая на 3 часа задержали авиарейс в Турцию из-за технических неполадок

О характере технической неисправности не сообщается, но самолет в итоге вылетел. Это произошло спустя три с лишним часа — в 7:36. Лайнер должен был изначально приземлиться в Турции в 7:25, но по факту воздушное судно село в аэропорту Антальи в 11:10.