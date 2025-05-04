Беларусь депортировала в Шри-Ланку преступника в международном розыске Интерпола

Ранее Интерпол направил в Беларусь запрос о вероятном нахождении в республике иностранного гражданина, который разыскивается по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. Белорусскую сторону проинформировали о том, что фигурант подозревается в соучастии в убийстве двух человек в Шри-Ланке. Кроме того, мужчина причинил тяжкие телесные повреждения четырем пострадавшим посредством огнестрельного оружия, а также фигурирует в деле о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.