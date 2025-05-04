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Беларусь депортировала в Шри-Ланку преступника в международном розыске Интерпола

Белорусские правоохранители задержали и депортировали в Шри-Ланку преступника, разыскиваемого Интерполом.

Источник: Комсомольская правда

Из Беларуси в Шри-Ланку депортирован преступник, находящийся в международном розыске, сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее Интерпол направил в Беларусь запрос о вероятном нахождении в республике иностранного гражданина, который разыскивается по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. Белорусскую сторону проинформировали о том, что фигурант подозревается в соучастии в убийстве двух человек в Шри-Ланке. Кроме того, мужчина причинил тяжкие телесные повреждения четырем пострадавшим посредством огнестрельного оружия, а также фигурирует в деле о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Оперативно сотрудники угрозыска задержали в Минске 36-летнего ланкийца. После проверки правоохранительные органы Беларуси приняли решение депортировать задержанного иностранца в Шри-Ланку.

— Процедура передачи состоялась в Национальном аэропорту «Минск», — прокомментировали в МВД.

Ранее Беларусь экстрадировала в Австрию вора-рецидивиста, разыскиваемого Интерполом.

Тем временем Минфин сказал, когда можно не вызывать ГАИ при ДТП в Беларуси по европротоколу.