Беларусь депортировала в Шри-Ланку преступника в международном розыске Интерпола

Из Беларуси в Шри-Ланку депортирован преступник, находящийся в международном розыске, сообщили в пресс-службе МВД.
Ранее Интерпол направил в Беларусь запрос о вероятном нахождении в республике иностранного гражданина, который разыскивается по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. Белорусскую сторону проинформировали о том, что фигурант подозревается в соучастии в убийстве двух человек в Шри-Ланке. Кроме того, мужчина причинил тяжкие телесные повреждения четырем пострадавшим посредством огнестрельного оружия, а также фигурирует в деле о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Оперативно сотрудники угрозыска задержали в Минске 36-летнего ланкийца. После проверки правоохранительные органы Беларуси приняли решение депортировать задержанного иностранца в Шри-Ланку.
— Процедура передачи состоялась в Национальном аэропорту «Минск», — прокомментировали в МВД.
Ранее Беларусь экстрадировала в Австрию вора-рецидивиста, разыскиваемого Интерполом.
Тем временем Минфин сказал, когда можно не вызывать ГАИ при ДТП в Беларуси по европротоколу.