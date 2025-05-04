Омичка впутала подруг в неприятную историю

«Заявительница рассказала, что в конце марта ей в мессенджере пришло сообщение с предложением дополнительного заработка на криптовалютной бирже. Установив приложение, она зарегистрировалась на платформе и внесла 10 тысяч рублей на “брокерский” счет. Ей назначили куратора, который объяснил, что данное приложение является демоверсией, и предложил скачать полную. После установки злоумышленник убедил женщину увеличить сумму вложений. Потерпевшая оформила два кредита на сумму 920 тысяч рублей и внесла их на инвестиционный счет», — передает ведомство.