Омичка впутала подруг в неприятную историю

Омские правоохранители сообщили в воскресенье, 4 мая 2025 года, о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». К ним обратилась 49-летняя жительница Кировского административного округа с заявлением о хищении более 4 млн рублей.
«Заявительница рассказала, что в конце марта ей в мессенджере пришло сообщение с предложением дополнительного заработка на криптовалютной бирже. Установив приложение, она зарегистрировалась на платформе и внесла 10 тысяч рублей на “брокерский” счет. Ей назначили куратора, который объяснил, что данное приложение является демоверсией, и предложил скачать полную. После установки злоумышленник убедил женщину увеличить сумму вложений. Потерпевшая оформила два кредита на сумму 920 тысяч рублей и внесла их на инвестиционный счет», — передает ведомство.
По данным силовиков, омичка впутала в эту неприятную, по мнению автора, историю своих подруг. Они одолжили свои накопления и взяли кредиты на сумму 2 млн рублей, которыми также завладели злоумышленники.
В общей сложности омичка перевела мошенникам 4 млн рублей.
Ведется расследование.