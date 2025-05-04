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Подростку разбили голову во время драки в апарт-отеле в Парголово

Подросток из Перми получил тяжелые травмы во время драки в апарт-отеле в Выборгском районе Петербурга.

15-летний парень приехал навестить друга, но сам попал в больницу. Об этом стало известно «Фонтанке» в воскресенье, 4 мая.

По предварительным данным, 30 апреля подросток прилетел навестить приятеля из Пермского края, который приехал в Петербург с отцом для прохождения химиотерапии и проведения операции на сердце. Семья остановилась в апарт-отеле в Парголово. В ночь на 3 мая компанию двум друзьям составил малознакомый петербуржец, с которым у 15-летнего быстро разгорелся конфликт. В результате подросток получил удар, упал на бетонный пол и ударился головой.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом основания черепа, ушибы и ссадины. Установлено, что юноша проживает в Перми с родителями. Он и его семья на учете в ОДН не состоят, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Подробности произошедшего устанавливаются.