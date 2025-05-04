Подростку разбили голову во время драки в апарт-отеле в Парголово

По предварительным данным, 30 апреля подросток прилетел навестить приятеля из Пермского края, который приехал в Петербург с отцом для прохождения химиотерапии и проведения операции на сердце. Семья остановилась в апарт-отеле в Парголово. В ночь на 3 мая компанию двум друзьям составил малознакомый петербуржец, с которым у 15-летнего быстро разгорелся конфликт. В результате подросток получил удар, упал на бетонный пол и ударился головой.