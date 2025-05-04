«Оба были без шлемов». Под Смолевичами в ДТП погибли 17-летние мотоциклист с пассажиром

В Смолевичском районе в жестком ДТП погибли двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе МВД.
Смертельная авария произошла на территории Смолевичского района в воскресенье, 4 мая, около 07.00 утра. Трагедия произошла на трассе направлением Жодино — Зеленый Бор — Кленик.
Предварительно установлено, что 17-летний бесправник не справился с управлением и его мотоцикл «Минск» съехал в кювет, где врезался в дерево.
На месте аварии погиб 17-летний водитель мотоцикла и его ровесник-пассажир.
— Оба погибшие находились без мотошлемов, — прокомментировали в пресс-службе.
Тем временем Беларусь депортировала в Шри-Ланку преступника в международном розыске Интерпола.
А еще Минфин сказал, когда можно не вызывать ГАИ при ДТП в Беларуси по европротоколу.