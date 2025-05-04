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«Оба были без шлемов». Под Смолевичами в ДТП погибли 17-летние мотоциклист с пассажиром

17-летние мотоциклисты без шлемов погибли в страшном ДТП под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

В Смолевичском районе в жестком ДТП погибли двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельная авария произошла на территории Смолевичского района в воскресенье, 4 мая, около 07.00 утра. Трагедия произошла на трассе направлением Жодино — Зеленый Бор — Кленик.

Предварительно установлено, что 17-летний бесправник не справился с управлением и его мотоцикл «Минск» съехал в кювет, где врезался в дерево.

На месте аварии погиб 17-летний водитель мотоцикла и его ровесник-пассажир.

— Оба погибшие находились без мотошлемов, — прокомментировали в пресс-службе.

Тем временем Беларусь депортировала в Шри-Ланку преступника в международном розыске Интерпола.

А еще Минфин сказал, когда можно не вызывать ГАИ при ДТП в Беларуси по европротоколу.