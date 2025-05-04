В Тольятти «Веста» перевернулась после столкновения с «Калиной» утром 4 мая

ДТП произошло рано утром 4 мая в Центральном районе Тольятти. «Лада Веста», за рулем которой находился мужчина 1964-го года рождения, двигалась по ул. Карла Маркса в сторону ул. Ленинградская. В это время в направлении ул. Голосова со стороны ул. Жилина ехала «Лада Калина». На пересечении улиц Карла Маркса и Мира произошло столкновение.