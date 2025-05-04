В Тольятти «Веста» перевернулась после столкновения с «Калиной» утром 4 мая

О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло рано утром 4 мая в Центральном районе Тольятти. «Лада Веста», за рулем которой находился мужчина 1964-го года рождения, двигалась по ул. Карла Маркса в сторону ул. Ленинградская. В это время в направлении ул. Голосова со стороны ул. Жилина ехала «Лада Калина». На пересечении улиц Карла Маркса и Мира произошло столкновение.
Сообщается, что на нерегулируемом перекрестке водитель «Весты» не пропустил «Калину», за рулем которой находилась женщина 1998-го года рождения. Авария произошла возле дома № 65 по ул. Карла Маркса.
«В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
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