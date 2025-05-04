Пассажиры 3 и 11 лет пострадали в ДТП под Волгоградом

Накануне, 3 мая, в вечернее время в Волжском произошла авария, в которой пострадали двое детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автомобиля «Грейт Вол», двигаясь по проспекту Ленина, напротив дома 2б потерял управление. Машина вылетела с дороги и врезалась в столб освещения.
В результате ДТП серьезные травмы получили пассажиры автомобиля — дети 3 и 11 лет. С места аварии их экстренно доставили в больницу. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства случившегося: устанавливают причину потери управления автомобилем, скорость движения. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.