В Красноярске курьеру вернули украденный велосипед

Житель Красноярска, которому недавно вернули похищенный велосипед, поблагодарил сотрудников отдела полиции.
Инцидент произошел, когда 23-летний парень, работающий курьером, оставил свой двухколесный транспорт у входа в кафе на улице 78-й Добровольческой Бригады в Советском районе. Парень вернулся через несколько минут, но велосипеда уже не было, сообщили в пресс-службе полиции.
Расстроенный курьер сообщил в дежурную часть о краже велосипеда стоимостью 6 тысяч рублей. Следователи отдела полиции № 10 возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
В ходе расследования полицейским удалось обнаружить украденный велосипед в одном из ломбардов города и вернуть его законному владельцу.
Потерпевший записал видео с найденным двухколесным другом и выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за их быструю и эффективную работу.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 4 мая Красноярский край накрыл снегопад.