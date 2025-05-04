Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске курьеру вернули украденный велосипед

Видео, в котором красноярец поблагодарил сотрудников полиции за возвращение похищенного велосипеда, появилось на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

Источник: ГУ МВД

Житель Красноярска, которому недавно вернули похищенный велосипед, поблагодарил сотрудников отдела полиции.

Инцидент произошел, когда 23-летний парень, работающий курьером, оставил свой двухколесный транспорт у входа в кафе на улице 78-й Добровольческой Бригады в Советском районе. Парень вернулся через несколько минут, но велосипеда уже не было, сообщили в пресс-службе полиции.

Расстроенный курьер сообщил в дежурную часть о краже велосипеда стоимостью 6 тысяч рублей. Следователи отдела полиции № 10 возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе расследования полицейским удалось обнаружить украденный велосипед в одном из ломбардов города и вернуть его законному владельцу.

Потерпевший записал видео с найденным двухколесным другом и выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за их быструю и эффективную работу.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 4 мая Красноярский край накрыл снегопад.