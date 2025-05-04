В Красноярске курьеру вернули украденный велосипед

Инцидент произошел, когда 23-летний парень, работающий курьером, оставил свой двухколесный транспорт у входа в кафе на улице 78-й Добровольческой Бригады в Советском районе. Парень вернулся через несколько минут, но велосипеда уже не было, сообщили в пресс-службе полиции.