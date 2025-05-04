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Полицейские разыскали мотоциклиста, который сбил пешехода в Усть-Ордынском

Лихачом оказался 18-летний парень.

Источник: ГУ МВД

Инспекторы ГИБДД Эхирит-Булагатского района успешно установили личность водителя, который сбил пешехода в поселке Усть-Ордынский и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло в апреле текущего года возле местного магазина. 57-летний мужчина, переходивший дорогу, был сбит мотоциклистом. Пострадавший упал на дорогу и не смог подняться самостоятельно, рассказали в Госавтоинспекции Приангарья.

Виновник аварии, вместо того чтобы оказать помощь мужчине и вызвать медиков, скрылся. К счастью, очевидцы оперативно доставили травмированного пешехода в больницу.

На свободе лихач пробыл недолго. Вскоре инспекторы ДПС выяснили, кто был в тот день за рулем мотоцикла. Им оказался 18-летний житель поселка, который не имел водительских прав. Парень признался, что испугался последствий.

В отношении нарушителя были составлены протоколы по нескольким статьям: за управление мотоциклом без прав, за оставление места ДТП и за езду без шлема. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Напомним, 9-месячный ребенок погиб на пожаре в селе Узкий Луг Иркутской области.