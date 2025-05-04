Двое подозреваемых в похищении знакомого и вымогательстве задержаны в Люберцах

«Установлено, что 27 апреля 2025 года подозреваемые прибыли в квартиру знакомого, проживающего в городе Люберцы, напали на него, нанесли удар по голове, после чего, взяв под руки, переместили в машину, где выдвинули требование о передаче им 500 тыс. руб. Затем подозреваемые отвезли мужчину на строительный рынок, где похитили у него мобильный телефон и осуществили оформление микрозайма в кредитной компании в размере 200 тыс. руб. После этого они вновь переместили потерпевшего в квартиру, расположенную в Москве, где удерживали его, избивали, продолжая требовать передачи денег», — говорится в материале.