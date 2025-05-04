Лошади покалечили ребенка во дворе многоэтажки в Новокузнецке

До этого сообщалось, что в Калининградской области девушка сломала позвоночник во время конной прогулки. При подходе к заливу ее лошадь, которая уже успела продемонстрировать своенравность, испугалась роя насекомых. Кобыла встала на дыбы и скинула наездницу, та упала на землю и сильно ударила спину. Калининградка уверена, что лошадь, предоставленная ей для прогулки, не подходила для новичков, а сама поездка проходила с нарушениями техники безопасности. Она обратилась в конный клуб, но не смогла добиться компенсации ущерба.