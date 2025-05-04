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В Красноярске на парковке о. Татышев водитель БМВ врезался в Мерседес

В результате 21-летняя пассажирка БМВ получила незначительные травмы и была госпитализирована.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске на парковке о. Татышев водитель БМВ врезался в «Мерседес».

Пострадала 21-летняя пассажирка БМВ. С незначительными травмами она была госпитализирована.

По предварительной версии сотрудников ГАИ, 22-летний водитель автомобиля «БМВ» устроил ДТП, развернулся и столкнулся с «Мерседесом». Управлял им 23-летний водитель.

По факту аварии возбуждено дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства и причинении легкого вреда здоровью потерпевшего. В отношении водителей составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения.

Оказалось, что водитель «Мерседеса» 70 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года. Молодой человек любил быструю езду, движение по выделенной полосе и нечитаемые номера.

Накануне в поселке Шуваево Емельяновского района 13-летний подросток на мопеде врезался в «Тойоту».