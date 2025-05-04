В Норильске полицейские поймали наркодилера из Бурятии

Мужчина является розничным закладчиком и работает в одном из интернет-магазинов. В Норильск он приехал для реализации запрещенных веществ бесконтактным способом через тайники. В ходе досмотра задержанного полицейские обнаружили 30 свертков с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертизы, изъятое является мефедроном общей массой около 30 граммов.