В Норильске полицейские поймали наркодилера из Бурятии

В пресс-службе рассказали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Норильску задержали 63-летнего жителя Улан-Удэ.
Мужчина является розничным закладчиком и работает в одном из интернет-магазинов. В Норильск он приехал для реализации запрещенных веществ бесконтактным способом через тайники. В ходе досмотра задержанного полицейские обнаружили 30 свертков с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертизы, изъятое является мефедроном общей массой около 30 граммов.
Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
На время следствия злоумышленник заключен под стражу. Оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.