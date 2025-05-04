В Новосибирске подросток на «Шевроле» устроил ДТП с пострадавшей

В Новосибирске 17-летний водитель без прав сел за руль и устроил аварию. ДТП произошло утром 4 мая у дома на улице Гусинобродское шоссе, 68/1.
Около 8:30 несовершеннолетний водитель «Шевроле-Лачетти» при проезде регулируемого перекрестка столкнулся с «Тойотой-Королла». В результате 28-летняя пассажирка «Тойоты» была доставлена в больницу, сообщили в ГАИ по Новосибирску.
Несовершеннолетний водитель сел за руль без прав. На месте работал экипаж ДПС, обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.