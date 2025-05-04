В Новосибирске подросток на «Шевроле» устроил ДТП с пострадавшей

Около 8:30 несовершеннолетний водитель «Шевроле-Лачетти» при проезде регулируемого перекрестка столкнулся с «Тойотой-Королла». В результате 28-летняя пассажирка «Тойоты» была доставлена в больницу, сообщили в ГАИ по Новосибирску.