Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске подросток на «Шевроле» устроил ДТП с пострадавшей

Несовершеннолетний сел за руль без прав.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске 17-летний водитель без прав сел за руль и устроил аварию. ДТП произошло утром 4 мая у дома на улице Гусинобродское шоссе, 68/1.

Около 8:30 несовершеннолетний водитель «Шевроле-Лачетти» при проезде регулируемого перекрестка столкнулся с «Тойотой-Королла». В результате 28-летняя пассажирка «Тойоты» была доставлена в больницу, сообщили в ГАИ по Новосибирску.

Несовершеннолетний водитель сел за руль без прав. На месте работал экипаж ДПС, обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.