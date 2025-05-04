В Сызранском районе погиб водитель квадроцикла

В Сызранском районе в 18:00 40-летний мужчина, управляя квадроциклом BRP Can-Am Outlander MAX XT 650, двигался вдоль железнодорожных путей со стороны поселка городского типа Новоспасское Ульяновской области в сторону города Сызрань. В пути следования не справился с управлением и допустил съезд в сформированное искусственным путем углубление — ливневку. Параллельно ему, управляя квадроциклом CFMOTO Terralander 625, двигался 48-летний мужчина, который так же не справился с управлением и допустил съезд в ливневку. Водитель квадроцикла BRP скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир — 33-летняя женщина госпитализирована, водителю второго квадроцикла оказана разовая медицинская помощь.