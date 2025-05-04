В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Девушка попала в больницу после пожара в квартире на седьмом этаже в Ленинградской области, где позже обнаружили тело мужчины, а пожару предшествовал визит налетчиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 23.20 мск в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Ленинградской улице посторонние выломали входную дверь. Почти одновременно поступила и информация о пожаре в этой квартире.
Как установили полицейские на месте происшествия, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, где находилась 24-летняя девушка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
После пожара в одной из комнат обнаружено тело 37-летнего гражданина одного из закавказских государств, приехавшего в Петербург на заработки, уточняют в ГУМВД. Также полиция установила, что квартира, где произошел инцидент, незадолго до возгорания стала объектом внимания налетчиков.
«В тот день 46-летний сын собственника квартиры распивал по данному адресу спиртные напитки с пострадавшей и погибшим мужчиной, когда вечером в дверь сначала постучали, а потом выломали ее и ворвались в помещение пятеро неизвестных мужчин. Налетчики брызнули ему в лицо из газового баллончика и применили электрошокер, после чего попытались выломать дверь в комнату, где в тот момент находились его гости, забаррикадировавшие проход в комнату мебелью», — рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, налетчики в спешке покинули квартиру, когда увидели дым в комнате, куда они пытались проникнуть.
По факту инцидента проводится проверка, полиция устанавливает всех причастных к происшествию.