В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру

«В тот день 46-летний сын собственника квартиры распивал по данному адресу спиртные напитки с пострадавшей и погибшим мужчиной, когда вечером в дверь сначала постучали, а потом выломали ее и ворвались в помещение пятеро неизвестных мужчин. Налетчики брызнули ему в лицо из газового баллончика и применили электрошокер, после чего попытались выломать дверь в комнату, где в тот момент находились его гости, забаррикадировавшие проход в комнату мебелью», — рассказали в полиции.