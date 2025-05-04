В Сенице водитель Renault погиб, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия

Смертельная авария произошла в агрогородке Сеница 4 мая. Примерно в 07.30 часов 60-летний водитель «Рено» на улице Слуцкое Шоссе почувствовал себя плохо за рулем. В итоге мужчина не справился с управлением, из-за чего авто съехало на правую по ходу движения обочину и врезалось в дерево.