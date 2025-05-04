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В Сенице водитель Renault погиб, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия

Водитель Renault погиб под Минском, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия.

Источник: ГАИ Минской области

В Минском районе водитель погиб, почувствовав себя плохо за рулем. Подробности о ДТП сообщили в ГАИ Минской области.

Смертельная авария произошла в агрогородке Сеница 4 мая. Примерно в 07.30 часов 60-летний водитель «Рено» на улице Слуцкое Шоссе почувствовал себя плохо за рулем. В итоге мужчина не справился с управлением, из-за чего авто съехало на правую по ходу движения обочину и врезалось в дерево.

Мужчина погиб на месте происшествия. Пострадала и была госпитализирована его 54-летняя пассажирка.

Правоохранители установили, что оба участника ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.