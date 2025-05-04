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Перевозчик рассказал, почему перевернулся автобус с екатеринбургскими туристами

Перевозчик, чей автобус 4 мая перевернулся по пути из Пермского края в Екатеринбург, рассказал свою версию случившегося.

«ДТП произошло из-за плохой видимости. Все законодательные нормы были соблюдены», — сказал порталу E1.RU Константин Цевелев, руководитель компании-перевозчика ООО «Транспортные технологии».

По его словам, все люди живы и здоровы, идет разбирательство.

Жители деревни Шахарово, в районе которой произошла авария, говорят, что ни дождя, ни снега утром не было.

«Единственное, что могло быть, — это туман утренний», — сказал порталу житель деревни.

Авария произошла в воскресенье, 4 мая. В салоне автобуса находились туристы из Екатеринбурга, они возвращались с экскурсии домой.

По информации регионального Минздрава, в дорожном происшествии пострадали 12 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.