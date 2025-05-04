Перевозчик рассказал, почему перевернулся автобус с екатеринбургскими туристами

«ДТП произошло из-за плохой видимости. Все законодательные нормы были соблюдены», — сказал порталу E1.RU Константин Цевелев, руководитель компании-перевозчика ООО «Транспортные технологии».
По его словам, все люди живы и здоровы, идет разбирательство.
Жители деревни Шахарово, в районе которой произошла авария, говорят, что ни дождя, ни снега утром не было.
«Единственное, что могло быть, — это туман утренний», — сказал порталу житель деревни.
Авария произошла в воскресенье, 4 мая. В салоне автобуса находились туристы из Екатеринбурга, они возвращались с экскурсии домой.
По информации регионального Минздрава, в дорожном происшествии пострадали 12 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.