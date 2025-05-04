Дело о смерти близнецов в больнице Хабаровского края контролирует Бастрыкин

Трагедия произошла в мае 2022 года в Николаевске-на-Амуре. Годовалых мальчиков госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом в центральную районную больницу. Спустя несколько часов они скончались — причина их смерти до сих пор не установлена.