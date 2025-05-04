Дело о смерти близнецов в больнице Хабаровского края контролирует Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование смерти двух близнецов-младенцев, погибших три года назад в Хабаровском крае. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
Трагедия произошла в мае 2022 года в Николаевске-на-Амуре. Годовалых мальчиков госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом в центральную районную больницу. Спустя несколько часов они скончались — причина их смерти до сих пор не установлена.
Следователи возбудили уголовное дело и проводят дополнительные судебно-медицинские экспертизы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование и экспертизы, потребовав отчёты.
Исполнение задания взяли под контроль в центральном аппарате ведомства. Мать детей ждёт результатов, чтобы узнать обстоятельства трагедии.